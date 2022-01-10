С 4 января вступили в силу новые правила по управлению многоквартирными домами, утвержденные постановлением Кабинета министров от 3 января, сообщила Norma.uz.

Документ принят во исполнение постановления президента «О дальнейшем совершенствовании системы управления многоквартирными домами».

Правилами установлен перечень лиц, которые могут управлять многоквартирным домом. К ним относятся:

юридическое лицо — управляющая организация;

физическое лицо (индивидуальный предприниматель) — управляющий;

совет многоквартирного дома — при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений;

правление товарищества собственников жилья.

Новыми правилами установлены порядки:

предоставление необходимой информации собственникам помещений и другим лицам. В частности, установлен перечень информации, которая должна быть размещена при входе на территорию управляющего органа, а также на досках объявлений многоквартирного дома. Установлены также сроки, в течение которых управляющий орган должен дать обоснованный ответ на обращения собственников помещений и других лиц, а также способы предоставления такого ответа;

формирование и утверждения перечня работ и услуг по сохранению и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Правилами закреплено, что такой перечень формируется управляющим органом вместе с собственниками помещений многоквартирного дома и утверждается на их общем собрании;

управления многоквартирными домами посредством биллинга. Под биллинговой системой понимается процесс обмена информацией между управляющим органом и собственниками помещений многоквартирного дома о выполненных работах и оказанных услугах;

оказания аварийно-диспетчерских услуг. На территории управляющего органа должна быть создана аварийно-диспетчерская служба, которая должна осуществлять свою деятельность по предотвращению аварийных ситуаций в многоквартирных домах 24 часа в сутки;

осуществления работ по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов;

приёма-сдачи технической документации многоквартирного дома, документов, необходимых для управления домом, а также технических средств и оборудований.

Что касается в частности круглосуточной аварийно-диспетчерской службы, правила гласят, что она должна отвечать на звонки собственников в течение 3 минут. При засорении канализации в квартирах и возникновении загрязнений эти ситуации необходимо устранять в течение 2 часов. При аварийном повреждении холодного, горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения и канализации эти ситуации устраняются за 3 дня.

Данным документом также внесены другие изменения и дополнения в некоторые акты законодательства.