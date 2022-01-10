С 4 января вступили в силу новые правила по управлению многоквартирными домами, утвержденные постановлением Кабинета министров от 3 января, сообщила Norma.uz.
Документ принят во исполнение постановления президента «О дальнейшем совершенствовании системы управления многоквартирными домами».
Правилами установлен перечень лиц, которые могут управлять многоквартирным домом. К ним относятся:
- юридическое лицо — управляющая организация;
- физическое лицо (индивидуальный предприниматель) — управляющий;
- совет многоквартирного дома — при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений;
- правление товарищества собственников жилья.
Новыми правилами установлены порядки:
- предоставление необходимой информации собственникам помещений и другим лицам. В частности, установлен перечень информации, которая должна быть размещена при входе на территорию управляющего органа, а также на досках объявлений многоквартирного дома. Установлены также сроки, в течение которых управляющий орган должен дать обоснованный ответ на обращения собственников помещений и других лиц, а также способы предоставления такого ответа;
- формирование и утверждения перечня работ и услуг по сохранению и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Правилами закреплено, что такой перечень формируется управляющим органом вместе с собственниками помещений многоквартирного дома и утверждается на их общем собрании;
- управления многоквартирными домами посредством биллинга. Под биллинговой системой понимается процесс обмена информацией между управляющим органом и собственниками помещений многоквартирного дома о выполненных работах и оказанных услугах;
- оказания аварийно-диспетчерских услуг. На территории управляющего органа должна быть создана аварийно-диспетчерская служба, которая должна осуществлять свою деятельность по предотвращению аварийных ситуаций в многоквартирных домах 24 часа в сутки;
- осуществления работ по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов;
- приёма-сдачи технической документации многоквартирного дома, документов, необходимых для управления домом, а также технических средств и оборудований.
Что касается в частности круглосуточной аварийно-диспетчерской службы, правила гласят, что она должна отвечать на звонки собственников в течение 3 минут. При засорении канализации в квартирах и возникновении загрязнений эти ситуации необходимо устранять в течение 2 часов. При аварийном повреждении холодного, горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения и канализации эти ситуации устраняются за 3 дня.
Данным документом также внесены другие изменения и дополнения в некоторые акты законодательства.