В понедельник в социальных сетях распространилась видеозапись из Намангана, на которой видно, как десятки людей бегут по дороге среди стоящих автомобилей, а вдали слышен грохот. Внимательные интернет-пользователи увидели вспышки салюта, однако некоторые Telegram-каналы сообщили, что жители города перекрыли дорогу.

УВД Наманганской области опубликовало заявление, в котором говорится, что видео было снято 31 декабря, и люди на записи покидают парк «Афсоналар водийси», где установлена главная новогодняя ёлка области.

В этот день на территории области не было отмечено акций протеста, демонстраций или несчастных случаев, подчёркивается в заявлении.

Видео было снято одним из сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в мероприятиях по охране общественного порядка.

Всего в этот день в парке несли службу 253 сотрудника УВД, включая кинологов, УЧС и Национальной гвардии, отмечается в заявлении.