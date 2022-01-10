Жилой комплекс Modern Sergeli запускает акцию — до 30 января приобрести большие квартиры можно со скидками до 20%.





У покупателей есть возможность не только приобрести трехкомнатную квартиру по цене двухкомнатной, но и жить в современных, комфортабельных квартирах, а также наслаждаться развитой инфраструктурой комплекса Modern Sergeli.

Комплекс был спроектирован в сотрудничестве с турецкой строительной компанией на основе современных архитектурно-строительных технологий Европы с учетом регионального климата, экологических и географических особенностей Узбекистана.





В комплексе площадью 146,5 тысяч кв. м расположились более 480 квартир различных квадратур, большой торгово-развлекательный центр в южной части Ташкента площадью 45 тысяч кв. м, гостиница, бизнес-центр, а также подземная автомобильная парковка на 940 мест.

Развитая инфраструктура жилого комплекса подразумевает наличие на территории социально-бытовых и торгово-развлекательных объектов, необходимых для жизни: детские образовательные учреждения (детский сад с английским уклоном, школа), зоны для прогулок, релаксации и занятий спортом, магазины, аптеки, рестораны и кафе, кинотеатр, детские игровые площадки, бассейн, многопрофильный медицинский центр.





Для обеспечения безопасности жильцов на территории комплекса планируется ввести круглосуточное видеонаблюдение.

Уже сегодня в рамках данной суперакции вы можете стать обладателем квартиры своей мечты на выгодных условиях, получив скидку на приобретение до 20%.

Стоимость трехкомнатных квартир площадью 91,36 кв. м — от 491 млн сумов.





Количество предложений ограничено. Не стоит упускать шанс стать обладателем желаемой жилплощади.

Телефон: (+998) 71−203−77−79.

Адрес: Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели, 23.

Ориентир: Сергелийский авторынок.

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