Рейтинговое агентство Fitch Ratings в новом отчёте предупредило о рисках для экономики Узбекистана.

Аналитики указали на значительные изменения в экономике и политике Узбекистана после либерализации валютного рынка в сентябре 2017 года.

«Повышение гибкости обменного курса выгодно для экономики, но также создаёт риски из-за несовпадения валюты заимствования и кредитования и увеличения объёма заимствований в иностранной валюте», — говорится в отчёте.

Прогресс в снижении зависимости от государственных источников финансирования и переходе к рыночным затратам на финансирование различается по секторам и организациям. В этом направлении больше всего продвинулись банки и несколько нефинансовых корпораций, отметили в Fitch.

«Процессу реформ способствовал низкий уровень долга в экономике, но быстрое наращивание долговой нагрузки, если оно будет устойчивым, создает риски», — добавили аналитики.

Агентство подчёркивает, что достижение более высоких темпов роста, например, за счёт увеличения инвестиций в ключевые секторы экономики, такие как производство электроэнергии, является одной из основных целей политики, лежащей в основе проводимых правительством реформ. Это может способствовать более активному развитию других секторов, таких как страхование и корпоративное право.

«Тем не менее, высокие темпы роста за счёт кредитования также могут привести к рискам, например, с точки зрения ухудшения качества активов и большей зависимости банков от внешних источников финансирования», — говорится в отчёте.

Качество управления — слабое место в кредитоспособности Узбекистана, отметили аналитики агентства. По их мнению, повышение институциональной устойчивости, качества корпоративного управления, прозрачности и приближения отчётности к международным стандартам является ключевой задачей для предприятий страны.

Регуляторная среда развивается в сторону повышения роли рыночных механизмов, однако, по мнению Fitch, темпы и сроки зависят от социальных и политических соображений.

Совокупный внешний долг Узбекистана по итогам первых девяти месяцев 2021 года увеличился на 3,7 млрд долларов — до 37,6 млрд долларов.