Объём совокупного внешнего долга Узбекистана на 1 октября 2021 года достиг 37,6 млрд долларов, увеличившись за девять месяцев на 11%, или на 3,7 млрд долларов, следует из данных Центрального банка. Это составляет около 58% к ожидаемому ВВП по итогам 2021 года ($64,86 млрд при среднем обменному курсе 10620,8 сумов за доллар).

Совокупный внешний долг включает правительственный и гарантированный правительством (внешний госдолг), а также негарантированный внешний долг (долг частного сектора).

По сравнению с началом года государственный внешний долг увеличился на 7%, или 1,5 млрд долларов — до 22,9 млрд долларов, а «частный» внешний долг вырос на 18%, или 2,2 млрд долларов — до 14,7 млрд долларов.

В то же время госсектор получил займы на общую сумму 2,5 млрд долларов, из которых 635 млн долларов — выпущенные ценные бумаги по ставке 3,9% сроком на 10 лет и 2,5 трлн сумов по ставке 14% с сроком на 3 года, которые были размещены 12 июля.

За 9 месяцев «частный» сектор привлек заимствования в размере 4,7 млрд долларов. Из этих заимствований 2,2 млрд долларов приходится на банковский сектор, 1,1 млрд долларов — на нефтегазовый и энергетический сектор, 447,2 млн долларов — на горнометаллургический сектор, 1 млрд долларов — на другие сектора экономики.

За этот период UzAuto Motors привлёк с международного рынка займ в 300 млн долларов по ставке 4,85% сроком на 5 лет, а также «Ипотека банк» — на сумму 785 млрд сумов по ставке 16% со сроком на 3 года.

С 2020 года введены ограничения на привлечение внешних займов от имени Узбекистана или под гарантию правительства. Предельный объем на общую сумму вновь подписываемых соглашений по привлечению внешнего заимствования в 2021 году был установлен в размере 5,5 млрд долларов. В 2021 году этот показатель планируется снизить до 4,5 млрд долларов.





В результате рост госдолга немного замедлился (в 2018 году — $2,4 млрд, в 2019 году — $5,9 млрд, в 2020 году — $5,5 млрд, за 9 месяцев 2021 года — $1,5 млрд) , но при этом начала ускоренными темпами расти задолженность негосударственного сектора (в 2018 году — -$1 млрд, в 2019 году — $1,6 млрд, в 2020 году — $3,7 млрд, за 9 месяцев 2021 года — $2,2 млрд). Стоит отметить, что в «частном» секторе в основном представлены компании и банки с государственной долей (государство владеет 82% доли банковского сектора), которые по-прежнему субсидируются налогоплательщиками Узбекистана.

В частности, в 2020 году из Антикризисного фонда была выделена субсидия на 400 млрд сумов компании «Узбекнефтегаз». Нефтегазовый и энергетический сектор занимают 32% доли в структуре частного внешнего долга.