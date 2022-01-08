Ташкент — промежуточная остановка в маршруте передвижной выставки «Шёлковый путь. Современное искусство и художники Италии». Экспозиция, которую создал туринский Институт визуальных искусств Гаруццо (IGAV), отправилась в путешествие в июле прошлого года при поддержке Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии. Выставку уже показали в Киеве, Анкаре и Тбилиси. В декабре арт-проект добрался до столицы Узбекистана.





По идее куратора Анджелы Течче, маршрут выставки воспроизводит Великий шёлковый путь, который в древности и средние века использовался для торговли и культурного обмена между Востоком и Западом. Она сравнивает арт-проект с караваном, нагруженным товарами всех видов: от живописи и графики до фотографий, от видеоарта до инсталляций. По словам Анджелы Течче, неоднородность подходов и жанров позволяет продуктивно обмениваться взглядами на мир и открывать новые эстетические территории.

Одной из них является современное итальянское искусство, в частности художественное направление «арте повера» (ит. arte povera — «бедное искусство»). Оно появилось в Турине на рубеже 1967−1968 годов.





Директор Галереи изобразительного искусства Камола Акилова рассказывает, что формирование «арте повера» стало своего рода логическим развитием итальянского общества.

«К 60-м годам в Италии авангард с характерной ломкой фигуры, пространства уже считался в некоторой степени классикой. Искусство стало салонным. Оно перестало отвечать на реальные проблемы в обществе. Художники объединились в отрицании того, что было до них, и решили создать своё актуальное искусство», — говорит она.





Участники движения «арте повера» поставили перед собой задачу истончить границу между искусством и жизнью до невозможности различить, где начинается одно и заканчивается другое. «Бедность» нового искусства обуславливалась использованием простых натуральных материалов (земли, камней, растений, угля) и привычных объектов (газет, зеркал, ткани, мебели).

Отказавшись от формализма, традиций прошлого, художники получили свободу, которая позволила им создать новый художественный бренд Италии ХХ века. Направление «арте повера» сегодня — искусство, получившее мировое признание. Оно по-прежнему про актуальность, остроту социальных проблем и поиск форм творческого самовыражения и диалога культур, новых средств художественной выразительности, языка.





Выставка «Шёлковый путь. Современное искусство и художники Италии» знакомит с результатами поисков на временном отрезке с конца 1960-х до наших дней. В экспозицию вошли работы нескольких поколений итальянских художников: от молодых представителей современного искусства до мастеров, которые стояли у истоков движения «арте повера». Из 38 арт-объектов 8 являются частью коллекции Фарнезина (вилла в Риме; памятник архитектуры и искусства монументальной росписи), которая принадлежит Министерству иностранных дел и международного сотрудничества Италии и представляет собой собрание наиболее значительных произведений искусства XX века и современного искусства.

«Италия ассоциируется у нас с классическим искусством. Нам знакомы имена Леонардо да Винчи, Микеланджело, а современное искусство мы не знаем. Это первая большая выставка такого рода за время существования культурных связей между Италией и Узбекистаном. Для нас она очень непривычная, поскольку за „арте повера“ стоит история развития итальянского общества, его мироощущение», — отмечает Камола Акилова.





Искусство, представленное в пяти залах галереи, тоже другое. Оно может нравиться или не нравиться, но, по словам Камолы Акиловой, совершенно точно имеет право быть.

«В современном искусстве главное — концепт, идея. Средством выражения может быть всё, что угодно. Какие-то явления, проблемы рождают у художников ощущения. Произведения совриска (современного искусства — ред.) появляются тогда, когда художники дают волю этим ощущениям», — объясняет Камола Акилова.

Отличительная особенность кураторских выставок — наличие концепции, которая выстраивается вокруг темы. Экспозиция «Шёлковый путь. Современное искусство и художники Италии» обращается сразу к трём: путешествиям, встречам и контактам, а также удивлению. Анджела Течче объясняет, что эти способы познания являются точками личного роста человека. Они помогают осознать собственную культуру, показывают возможности интерпретировать её через «чувствительность других народов».





Именно эта чувствительность, открытость новому позволяет воспринимать мир в его многообразии и современное искусство в его внешней странности. При более близком знакомстве за непривычными формами арт-объектов обнаруживаются созвучные проблемы: напряжённость в мире, экологические катастрофы, сохранение исторического наследия и памяти в условиях урбанизации.

В своей культовой работе «Венера в лохмотьях» известный художник, участник движения «арте повера» и обладатель «Золотого льва» Венецианской биеннале 2003 года Микеланджело Пистолетто обращается к проблеме социальной ответственности через противопоставление красоты античной скульптуры, которая олицетворяет уникальность, и сваленного в кучу тряпья — символа бездумного потребления. С другой стороны, использование художником обычной одежды как «рабочего материала» возвращает к мысли, с которой начиналось направление итальянского совриска — о невозможности отделения искусства от реальной жизни.





Скульптор Паоло Грассино, который в своих арт-проектах визуализирует человеческие переживания, предоставил для выставки одну из своих популярных работ «Декантация». Люди-воронки — жители современного информационного мира, жизнь которых подчинена гигабайтам входящих сообщений, новостей и запросов. Их образы олицетворяют человеческую хрупкость, беспомощность перед главной угрозой новой реальности — разрушением частной сферы, потерей собственного лица.





Художник Доменико Антонио Манчини обратился к живописи, чтобы поразмышлять, как в XXI веке может выглядеть городской пейзаж. Так появилась серия работ, которая представляет собой строку Google Street View на белом холсте. Один из «пейзажей», выполненный в технике, характерной для живописи XIX века, вошёл в экспозицию.





Путешествие выставки современного итальянского искусства завершится в Китае. Из Ташкента она отправится в Пекин, а после экспозицию покажут в Сиане и Чунцине.

В Галерее изобразительного искусства Узбекистана выставка «Шёлковый путь. Современное искусство и художники Италии» задержится до 5 февраля.