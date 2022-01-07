В Ташкентской области по подозрению в краже денег из банкомата задержаны пятерых молодых людей 22−24 лет, сообщила пресс-служба УВД региона.

По данным следствия, 11 декабря 2021 года в 2:30 ночи группа неизвестных в масках инструментами вскрыла банкомат «Пойтахт банка» в центре Нурафшана и украла 19,4 млн сумов. При этом в банкомате осталось ещё 180 млн сумов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы задержали подозреваемых — жителей Нурафшана, Уртачирчикского района Ташкентской области и Бектемирского района Ташкента.





Во время предварительного следствия правоохранители установили, что 13 декабря подозреваемые также попытались взломать в Нурафшане платёжный терминал Paynet, однако украсть деньги им не удалось.

Против группы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 169 (Кража), а также статье 25 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) Уголовного кодекса Узбекистана.