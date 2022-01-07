Великобритания начнёт официально признавать сертификаты о вакцинации, выдаваемые в Узбекистане для выезжающих за рубеж, сообщает ИА «Дунё» со ссылкой на посольство Узбекистана в Лондоне.

На сайте правительства Великобритании в обновлённом списке стран, сертификаты которых признаются в Англии, говорится, что Узбекистан будет включён в него с 4 часов утра 10 января.

Сертификат вакцинации признаётся действительным, если владелец документа прошел полный курс вакцинации не менее чем за 14 дней до прибытия в Англию одним из следующих препаратов:

Covaxin;

Moderna;

Janssen (одна доза);

Novavax (Nuvaxovid и Covovax);

AstraZeneca;

Pfizer/BioNTech;

Sinopharm Beijing;

Sinovac-CoronaVac.

Китайско-узбекской вакцины ZF-UZ-VAC 2001, наиболее широко применяемой в Узбекистане, в списке нет.

Признание сертификата позволяет вакцинированным гражданам Узбекистана въезжать в Англию без предъявления ПЦР-теста на коронавирус и освобождает их от требования прохождения 10-дневного карантина.

Кроме того, вместо ПЦР-теста на второй день после приезда необходимо сдать только ИФА-тест (lateral flow test), который стоит намного дешевле.

Более подробная информация доступна на английском языке на сайте правительства Великобритании.