Телефонный разговор между президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся 6 января, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы узбекско-турецких отношений стратегического партнерства, а также вопросы активизации сотрудничества.

Главы стран также обменялись мнениями о ситуации в Центральной Азии, в частности о складывающейся обстановке в Казахстане.

Президенты сошлись во мнении о необходимости принятия всех мер, направленных на обеспечение мира и стабильности в Казахстане.

Вместе с тем главы государств призвали к мирному урегулированию ситуации, подчеркнув важность недопущения насилия и эскалации, говорится в сообщении.