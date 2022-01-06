В Узбекистане планируется разработать национальную социальную сеть и мессенджеры. Это предусмотрено проектом «дорожной карты» по реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы, опубликованного для общественного обсуждения.

Создание соцсети и мессенджеров нацелено на «защиту персональных данных граждан», отмечается в проекте.

Для разработки национальных коммуникационных платформ планируется привлечь «ведущих специалистов и крупных предпринимателей» отрасли, а также оснастить платформы программным и аппаратным обеспечением, отвечающим современным требованиям передачи и обработки данных.

Кроме того, намечено разработать эффективные механизмы поощрения и поддержки системы создания национального продукта в области ИКТ. Для создания программного продукта, увеличения охвата аудитории национальной социальной сети и мессенджеров предлагаются налоговые льготы.

Все эти меры планируется принять до ноября-декабря 2022 года.

Весной 2016 года в Узбекистане состоялся запуск первой национальной соцсети Davra.uz. Её разработал центр UZINFOCOM при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций. На сегодняшний день там зарегистрировано чуть более 22 тысяч человек.

Указом президента от 13 декабря 2018 год на мобильного оператора Mobiuz была возложена задача по внедрению правительственной мобильной связи и «криптографически защищенного первого национального мессенджера UzChat».