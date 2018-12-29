Мобильный оператор Universal Mobile Systems (UMS) в 2019 году UMS будет работать под торговой маркой Mobiuz, следует из сообщения на сайте компании.

UMS обновляет свою торговую марку и позиционирование бренда в соответствии с новыми направлениями деятельности. Ребрендинг является необходимым и ожидаемым шагом в трансформации компании из-за получения новых направлений и стимулов развития деятельности.

«В соответствии с постановлением президента Республики Узбекистан „О мерах по дальнейшей модернизации цифровой инфраструктуры в целях развития цифровой экономики“ от 21 ноября 2018 года перед мобильным оператором поставлены задачи по поэтапному обеспечению наиболее полного покрытия территории Республики Узбекистан подключением к глобальной сети Интернет на уровне развитых стран, обеспечению предоставления всех государственных услуг исключительно через центры обработки данных оператора», — говорится в сообщении.

Согласно указу президента от 13 декабря 2018 года, компания, наряду с текущей деятельностью, стала оператором государственных услуг. На нее возложена задача по внедрению правительственной мобильной связи и «криптографически защищенного первого национального мессенджера UzChat».

Кроме того, на платформе UMS создаются Единая национальная информационная система проектного управления, блокчейн-решения для госсектора, оцифрованные государственные услуги для населения.

«В таких условиях ребрендинг компании должен отвечать новым веяниям, нести ценности, смысловую и идейную составляющую и вместе с тем быть простым для восприятия», — говорится в сообщении.

С учетом этого принято решение сменить торговую марку мобильного оператора UMS на Mobiuz. Работы по ребрендингу начались в декабре с разработки названия, цветовой идентификации и других параметров бренда.

UMS сообщает, что 2019 год станет для оператора «периодом практических изменений, что, несомненно, отразится на абонентах и клиентах компании только в положительном смысле».

«Будучи оператором государственных услуг ООО „UMS“ сделает все необходимое для максимального удовлетворения потребности населения в цифровых услугах, высокоскоростном Интернете и доступных сервисах», — отмечается в публикации.