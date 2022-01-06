23 декабря примерно в 23:30 на заброшенном руднике «Лолазор» в пустыне в Канимехском районе Навоийской области пятерых золотоискателей завалило каменно-песчаной массой, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайных ситуациям Узбекистана. Ранее информация об этом появилась в социальных сетях.


По данным прокуратуры Навоийской области, поисково-спасательные работы были начаты в день обвала, однако тела достали с глубины 30 метров только 3 января. Все погибшие — жители Бухарской области. В момент происшествия в руднике находилось девять человек.


В операции участвовали 63 человека и 5 единиц техники. Расследование обстоятельств инцидента ведёт прокуратура Канимехского района.

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Напомним, 13 ноября на этом же руднике группу мужчин, занимавшуюся добычей рассыпного золота, также завалило грунтом. На месте погибли четыре человека.

В июне прошлого года семь человек, спустившиеся под землю для добычи золота в Хатырчинском районе Навоийской области, отравились дымом от генератора, четверо из них скончались, трое были госпитализированы.