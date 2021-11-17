13 ноября примерно в 22:00 в пустыне Лолазор в Канимехском районе Навоийской области группу граждан, занимавшейся добычей рассыпного золота, завалило грунтом. На месте погибли четыре человека, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

В министерстве и в Генеральной прокуратуре Узбекистана опровергли появившуюся в социальных сетях информацию о том, что под грунтом осталось 40−50 человек. Общее количество пострадавших не уточняется.

Районная прокуратура проводит доследственную проверку, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.