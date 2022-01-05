Оформить и получить заграничный паспорт граждане Узбекистана теперь могут не только в отделениях внутренних дел, но и в некоторых центрах государственных услуг (ЦГУ).

Как сообщила пресс-служба Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции, список ЦГУ, в которых внедрена новая услуга, пока ограничен. Однако к концу 2022 года эта возможность должна появиться во всех ЦГУ. Услуга оказывается по принципу экстерриториальности, т. е. вне зависимости от места прописки.

Список центров госуслуг, где внедрена услуга по выдаче загранпаспортов

Ташкент: ЦГУ Мирабадского, Яшнабадского, Учтепинского, Алмазарского, Шайхантахурского, Янгихаётского, Чиланзарского районов, с 6 января — Яккасарайского, Юнусабадского, Сергелийского, Мирзо-Улугбекского районов.

Ташкентская область — ЦГУ Нурафшана;

Самаркандская область — ЦГУ Самарканда;

Андижанская область — ЦГУ Андижана;

Ферганская область — ЦГУ Ферганы;

Хорезмская область — ЦГУ Ургенча;

Джизакская область — ЦГУ Джизака;

Кашкадарьинская область — ЦГУ Карши и Шахрисабза;

Сурхандарьинская область — ЦГУ Термеза и Денауского района;

Бухарская область — ЦГУ Бухары;

Cырдарьинская область — ЦГУ Гулистана;

Навоийская область — ЦГУ Навои.

Напомним, внедрение услуги выдачи загранпаспортов (а также ID-карт гражданам Узбекистана, постоянно проживающим в Узбекистане иностранным гражданам и лицам без гражданства) в центрах госуслуг было предусмотрено указом президента от июля прошлого года. Этим же документом размер платы за выдачу загранпаспорта с 1 января снижен до 1 базовой расчётной величины (ранее — 1,2 БРВ).