Оформить и получить заграничный паспорт граждане Узбекистана теперь могут не только в отделениях внутренних дел, но и в некоторых центрах государственных услуг (ЦГУ).
Как сообщила пресс-служба Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции, список ЦГУ, в которых внедрена новая услуга, пока ограничен. Однако к концу 2022 года эта возможность должна появиться во всех ЦГУ. Услуга оказывается по принципу экстерриториальности,
Список центров госуслуг, где внедрена услуга по выдаче загранпаспортов
- Ташкент: ЦГУ Мирабадского, Яшнабадского, Учтепинского, Алмазарского, Шайхантахурского, Янгихаётского, Чиланзарского районов, с 6 января — Яккасарайского, Юнусабадского, Сергелийского, Мирзо-Улугбекского районов.
- Ташкентская область — ЦГУ Нурафшана;
- Самаркандская область — ЦГУ Самарканда;
- Андижанская область — ЦГУ Андижана;
- Ферганская область — ЦГУ Ферганы;
- Хорезмская область — ЦГУ Ургенча;
- Джизакская область — ЦГУ Джизака;
- Кашкадарьинская область — ЦГУ Карши и Шахрисабза;
- Сурхандарьинская область — ЦГУ Термеза и Денауского района;
- Бухарская область — ЦГУ Бухары;
- Cырдарьинская область — ЦГУ Гулистана;
- Навоийская область — ЦГУ Навои.
Напомним, внедрение услуги выдачи загранпаспортов (а также ID-карт гражданам Узбекистана, постоянно проживающим в Узбекистане иностранным гражданам и лицам без гражданства) в центрах госуслуг было предусмотрено указом президента от июля прошлого года. Этим же документом размер платы за выдачу загранпаспорта с 1 января снижен до 1 базовой расчётной величины (ранее — 1,2 БРВ).