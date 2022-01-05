Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 5 января вышел в очередной краткосрочный трудовой отпуск. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

В прошлом году в начале январе глава государства также находился в краткосрочном отпуске.