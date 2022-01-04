В течение недели с выносом влажных воздушных масс с южных районов Каспийского моря местами по Узбекистану пройдут дожди, по северным районам — дождь и снег, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По горным районам осадки пройдут преимущественно в виде снега, 4 января местами возможны сильные.

Температура воздуха будет в пределах ночью 0…+5 градусов, днем — +7…+12 и будет близка к норме первых дней января.

Во вторник, 4 января, местами по Узбекистану возможно усиление ветра до 18−23 м/с. Местами также будут наблюдаться туманы.