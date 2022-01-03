Туман вновь стал причиной задержки рейсов в аэропортах Узбекистана. Ночью и утром самолёты не смогли вылететь и приземлиться в Ургенче и Нукусе по причине плохой видимости.

По данным пресс-службы Uzbekistan Airports, из-за густого тумана в аэропорту Ургенча — видимость около 200 м — самолёт авиакомпании «Аэрофлот» рейса AFL1976, следовавший из Москвы, не смог в 3:25 вылететь из аэропорта Шереметьево.

Аналогичная ситуация с двумя другими рейсами: SBI6481 из Самары компании S7 Airlines, который должен был вылететь в 4:35, и SVR2473 из Санкт-Петербурга авиакомпании «Урал», также не вылетевший в 3:30.





Отменённые днём ранее (2 января) рейсы из Ташкента в Ургенч и Нукус и обратно до сих пор задерживаются. Как сообщили «Газете.uz» пассажиры, ориентировочное время вылета из Ташкента, указанное на табло в аэропорту, — 14:00.

Компания Uzbekistan Airways рекомендовала пассажирам уточнять информацию по рейсам в контакт-центре: 78−140−02−00. Актуальная информация о рейсах доступна на онлайн-табло: uzairways.com/ru/schedule.