В США по линии Интерпола арестован мужчина, находившийся в Узбекистане в розыске по подозрению в торговле людьми. Об этом сообщило Национальное центральное бюро Интерпола в Узбекистане.

Разыскиваемый Т. А. был задержан в ходе совместной оперативно-розыскной операции бюро Интерпола двух стран при пересечении пограничного контрольно-пропускного пункта в Нью-Йорке.

Задержанный выдан в Узбекистан и предстанет перед судом, говорится в сообщении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 135 Уголовного кодекса (торговля людьми, наказание — лишение свободы от 8 до 12 лет).