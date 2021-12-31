СП ООО Hyundai Auto Asia — эксклюзивный официальный дистрибьютор легковых автомобилей Hyundai в Узбекистане имеет честь поздравить всех узбекистанцев и гостей этого щедрого и благодатного края с наступающим Новым годом.

Компания желает, чтобы каждый день 2022 года был наполнен яркими красками и радостными событиями, а также новых достижений и побед, не останавливаться на достигнутом и смело идти к намеченным целям.





Hyundai Auto Asia надеется, что в ваших домах будет царить мир и благополучие, а главное — желает здоровья вам и вашим близким.

Компания благодарит всех, кто стал частью семьи Hyundai и старается, чтобы ваш выбор приносил только позитивные эмоции. Hyundai выражает слова искренней признательности всем, кто голосовал за компанию в премии «Бренд года 2020» и на фестивале рекламы TAF!2021.

Hyundai Auto Asia полагает, что в 2022 году число владельцев автомобилей бренда в Узбекистане вырастет. Ведь теперь в стране уже 10 дилерских центров, работающих по стандарту 3S, 6 из которых в других городах — Андижане, Бухаре, Самарканде, Намангане, Фергане, Ургенче. Также надежные лизинговые партнеры компании помогают сделать мечту о современном инновационном автомобиле доступнее для многих автолюбителей.





Уже со 2 января 2022 года вы можете приехать в любой дилерский центр Hyundai Auto Asia и выбрать автомобиль по своему вкусу. При приобретении автомобилей Elantra и Sonata доступен не только лизинг, но и беспроцентная рассрочка.

Линейка автомобилей Hyundai, предложенная в 2022 году в Узбекистане — Elantra, Creta, Tucson, Sonata, Santa Fe, Palisade. Каждый автомобиль предлагается в нескольких комплектациях и минимум в шести цветовых решениях. Для того, чтобы выбрать автомобиль Hyundai, отвечающий вашим предпочтениям и пожеланиям, Hyundai Auto Asia предлагает провести тест-драйв автомобилей предложенной линейки, предварительно записаться на который можно по телефону: 1248.





Позвонив в call-center, также можно получить консультацию по наличию и комплектации автомобилей, кредитно-страховым услугам, приобретению страховых полисов КАСКО и ОСАГО и сервисному обслуживанию.

Удобство и комфорт покупателя — главная забота компании. В дилерском центре Hyundai Premium Sergeli доступна услуга по государственной регистрации приобретенных автомобилей.

График работы дилерских центров:

31 декабря — с 9:00 до 17:00;

1 января — выходной;

со 2 января все ДЦ работают в обычном режиме с 9:00 до 20:00 без выходных;

дилерский центр Tashkent City — с 10:00 до 22:00;

промостенд Hyundai в ТРЦ Compass — c 10:00 до 21:00.

Адреса дилерских центров Hyundai:

Дилерский Hyundai Premium Sergeli

Адрес: Ташкентская кольцевая автомобильная дорога, 68.

Телефон: (+998) 78−122−12−22.

Дилерский центр Hyundai Yunusobod

Адрес: пр-т А. Темура, 77А (с 1 по 4 января закрыт на реконструкцию).

Телефон: (+998) 71−225−89−89.

Дилерский центр Hyundai Qushbegi

Адрес: ул. Кичик Халка йули, 22Б.

Телефон: (+998) 78−122−07−77.

Дилерский центр Hyundai Tashkent City

Адрес: ул. Хадра, 2/1.

Телефон: (+998) 78−132−08−88.

Сайт: hyundai-auto.uz

Telegram-бот: t.me/hyundai_uzbot

Дилерские центры Hyundai в других регионах:

Бухара: ул. Мустакиллик, 55/1.

Телефоны: (+998) 95−600−30−35, (+998) 93−383−34−36, (+998) 93−383−20−12.

Сайт: hyundaibukhara.uz

Самарканд: ул. Ойдин Йули, 15.

Телефоны: (+998) 66−234−62−00, (+998) 88−950−80−80.

Сайт: hyundai-samarkand.uz

Наманган: ул. Туракурган, 200.

Call-центр: (+998) 99−398−09−90.

Ургенч: ул. Фаязова, 10.

Телефоны: (+998) 99−713−08−88, (+998) 99−429−08−88.

Андижан: ул. А. Темура, 11.

Телефон: (+998) 55−201−07−77.

Фергана: ул. Абдуллы Кадыри, 3А.

Телефон: (+998) 55−802−00−00.

Сайт: hyundai.com

Telegram-бот: t.me/hyundai_uzbot

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