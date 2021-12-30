В возрасте 81 год умер известный дирижёр, профессор Государственной консерватории, заслуженный наставник Узбекистана Владимир Неймер, сообщила пресс-служба Министерства культуры.

Владимир Неймер родился в 1939 году в Киеве, в семье дирижера Бориса Неймера, жена которого была скрипачкой. Его семья была эвакуирована в Ташкент во время Второй мировой войны.

Он окончил Республиканский музыкальный лицей имени Виктора Успенского. Работал дирижёром Национального симфонического оркестра Узбекистана, профессором государственной консерватории Узбекистана по классам оперно-симфонического дирижирования и оперной подготовки, художественным руководителем молодёжного симфонического оркестра Республиканского музыкального лицея имени Успенского.