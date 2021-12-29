Выбор холодильника — это всегда ответственный и трудоёмкий процесс, ведь покупка весьма недешёвая и хочется, чтобы она соответствовала всем ожиданиям. Облегчить поиски и скорее определиться с будущим помощником на кухне поможет руководство от LG. Компания рассказала о нескольких моделях холодильников бренда, которые точно достойны вашего внимания.

Все три модели обладают такими полезными технологиями, как DoorCooling, Multi Air Flow и Total No Frost, которые помогают продлить свежесть продуктов и при этом сэкономить ваш бюджет.

Если в большинстве холодильников холодный воздух подаётся только с задней панели, из-за чего температура охлаждения в разных зонах отличается, то в LG DoorCooling+ холод поступает ещё и сверху. Это обеспечивает более быстрое и равномерное охлаждение даже таких труднодоступных мест, как дверные корзины.

Также за равномерное распределение холодного воздуха внутри камеры отвечает система многопоточного охлаждения Multi Air Flow. Благодаря этой технологии в холодильном отделении поддерживается стабильная температура и влажность на всех уровнях, а необходимая степень охлаждения продуктов достигается намного быстрее, что способствует увеличению их срока хранения.

С функцией Total No Frost отпадает необходимость в постоянном размораживании холодильника. Охлаждение происходит таким образом, что внутри камер не образуется наледи и инея. Это помогает прибору работать более эффективно и сохранять энергию.





Холодильник вместимостью 384 л

Если вы привыкли закупать продукты впрок, LG рекомендует присмотреться к холодильнику с увеличенным объёмом LG GC-B509. Помимо вышеперечисленных систем охлаждения эта модель имеет низкий уровень шума — всего 36 дБ, что на 25% ниже по сравнению с предыдущими.





Ещё одна особенность — нулевой зазор, благодаря которому холодильник можно поставить вплотную к стене и открывать дверцу на 90°, при этом свободно выдвигая ящики. Простой лаконичный дизайн продукта гармонично впишется в любую кухню и добавит стиля всему пространству.

Холодильник вместимостью 374 л

Если вы много готовите и нередко сталкиваетесь с проблемой, как разместить большие кастрюли в холодильнике, вам поможет модель LG GC-459. В ней установлена складная полка, которая помогает хранить габаритные продукты и блюда, а также высокие предметы. Вы можете сложить её наполовину, чтобы поставить напитки, или сдвинуть полностью, чтобы поместилась кастрюля.





Также в холодильнике встроены две зоны, в которых можно выбрать один из режимов температуры или влажности, просто переключив регулятор в нужное положение. В зоне Fresh Converter можно настроить оптимальный уровень температуры для мяса, рыбы и овощей, а чтобы настроить уровень влажности, достаточно просто переключить регулятор на фрукты или овощи в зоне Fresh Balancer.

Холодильник вместимостью 451 л

Если у вас большая семья, вам может подойти модель LG GC-569 вместимостью 451 л.





Холодильник оснащён складной полкой и специальной подставкой для хранения напитков, что даёт возможность легко группировать продукты для удобной организации пространства внутри камеры.





В этом холодильнике, как и в предыдущих моделях, установлен smart-инверторный компрессор, который отличается практически бесшумной работой и экономичным энергопотреблением. Также есть возможность удалённого управления продуктом через умное приложение LG ThinQ. С его помощью можно контролировать температуру внутри холодильной камеры, активировать или отключить режим экспресс-заморозки и запускать систему диагностики.

LG надеется, что этот небольшой гид поможет в поиске холодильника и теперь, придя в магазин, вы точно будете уверены в покупке.

Сайт: lg.com

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