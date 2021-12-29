Хокимият Сырдарьинской области 21 декабря заключил договор с компанией Roodell на покупку автомобиля Kia Sorento Comfort за 477,9 млн сумов, следует из данных портала госзакупок.

В областной администрации сообщили, что стоимость автомобиля для хокимиятов должна быть не выше 2000 базовых расчётных величин (540 млн сумов). Такой лимит установлен для хокимов, а для их заместителей — 1500 БРВ (405 млн сумов). Из сообщения хокимията можно сделать вывод, что машина предназначалась для хокима Гафура Мирзаева.

После критики общественности хокимият 29 декабря расторг договор с автосалоном о покупке машины и решил направить средства в фонд «Доброта и поддержка» для поддержки малообеспеченных слоёв населения.

В тот же день хоким области вынес выговор своему первому заместителю по финансам, экономике и сокращению бедности Анвару Каримову из-за недостаточного контроля за использованием местного бюджета Сырдарьинской области и требованиями госзакупок.

«Газета.uz» ранее проанализировала парк автомобилей министерств и ведомств и выяснила, какими машинами пользуются высокопоставленные чиновники. Самым популярным у министров оказался Mercedes-Benz, у их заместителей — Malibu и Captiva. Хокимы чаще всего ездят на Toyota Land Cruiser Prado.