Компания «Тошшахартрансхизмат» сообщила о графике работы автобусов в предстоящие новогодние выходные дни.
31 декабря автобусы будут ходить согласно расписанию, утверждённому для субботы, при этом работу они завершат на час позже обычного.
1 января на маршруты выйдет на 40% меньше подвижного состава, утверждённого для работы в воскресенье.
2−4 января автобусы будут ходить по воскресному расписанию.
В субботу, 8 января, которая объявлена рабочим днём, график движения будет таким же, как в будние дни.