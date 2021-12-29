Компания «Тошшахартрансхизмат» сообщила о графике работы автобусов в предстоящие новогодние выходные дни.

31 декабря автобусы будут ходить согласно расписанию, утверждённому для субботы, при этом работу они завершат на час позже обычного.

1 января на маршруты выйдет на 40% меньше подвижного состава, утверждённого для работы в воскресенье.

2−4 января автобусы будут ходить по воскресному расписанию.

В субботу, 8 января, которая объявлена рабочим днём, график движения будет таким же, как в будние дни.