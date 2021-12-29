Шахматист из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов 28 декабря выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам (рапиду) в Варшаве в возрасте 17 лет, став самым молодым чемпионом турнира в истории. После победы над россиянином Яном Непомнящим в тай-брейке он принял участие в пресс-конференции.

По его словам, он не ожидал, что будет играть в тай-брейке, но был готов к этому.

«Для меня важнее всего было не проиграть партию, и я смог сделать это, — сказал молодой гроссмейстер. — Это было восхитительное чувство, что мне сегодня больше не нужно играть. Я очень устал, но предстоит ещё один турнир (чемпионат мира по блицу — ред.), поэтому не время расслабляться».

Нодирбек Абдусатторов прокомментировал партию с 23-летним Яном-Кшиштофом Дудой из Польши в 13-м туре первенства.

«Это была очень сложная партия, потому что я сыграл очень болезненно во время дебюта, потом получил плохую позицию. Каким-то чудом я смог удержать игру. Мне повезло, но без удачи на этом турнире сложно достичь победы», — описал игру шахматист.

Узбекистанец отметил, что игра с Яном Непомнящим протекла «вполне нормально».

«Он хорошо подготовился после нашей игры в рапиде (в 4-м туре соперники сыграли вничью — ред.), мы в некоторой степени повторили похожий дебют. Но в той позиции было легче играть чёрными», — сказал он.

Журналисты попросили прокомментировать слова действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, который назвал «идиотским» правило, по которому в тай-брейк отобрались первые двое по турнирной таблице, хотя у четырёх шахматистов было по 9,5 очка. Сам норвежец финишировал третьим.

«Это идиотское правило, — цитирует спортсмена норвежский телеканал NRK, который считает, что в тай-брейк должны попадать все с одинаковым количеством очков. — Крайне грустно терять возможность сыграть еще таким образом. Не думаю, что игроки должны говорить об очень плохой системе. Со своей стороны скажу, что любая система тай-брейков приемлема, если она не наносит очевидного ущерба чувству справедливости».

Нодирбек Абдусатторов во время партии с Магнусом Карлсеном. Фото: R. Oleksiewicz.

17-летний шахматист заявил, что это не его решение. При этом он отметил, что ему повезло квалифицироваться в тай-брейк.

Один из журналистов спросил, чувствует ли Нодирбек Абдусатторов себя наследником сборной Узбекистана, завоевавшей «серебро» на шахматной олимпиаде 1992 года в Маниле и Рустама Касымджанова, выигравшего чемпионат мира FIDE в 2004 году.

«Нет, пока ещё рано так себя сравнивать с такими успехами. Но мне кажется, что в будущем можно будет серьёзно размышлять об этом», — подчеркнул он.

До выступления на чемпионате мира по рапиду Нодирбек Абдусатторов выиграл открытый шахматный турнир Elllobregat Open и международный шахматный фестиваль Sunway Sitges в Испании.

На пути к чемпионству Нодирбек Абдусатторов победил Магнуса Карлсена, Яна Непомнящего, Фабиано Каруана, Левона Ароняна и других фаворитов турнира. За первое место на первенстве он получит 60 тысяч долларов призовых.

На турнире выступили и другие представители сборной Узбекистана. 26-летний Жахонгир Вахидов занял 71 место с 7 очками, 16-летний Жавохир Синдаров — 93 место с 6,5 очков, Шамсиддин Вахидов — 103 место с 6,5 очками.

Нодирбек Абдусатторов — гроссмейстер из Узбекистана, один из самых юных гроссмейстеров в истории шахмат. В 2012 году он стал чемпионом мира до 8 лет. Через два года, в девять лет, он победил двух гроссмейстеров — Андрея Жигалко и Рустана Хуснутдинова — на мемориале Агзамова. В апреле 2015 года в возрасте 11 лет он поставил рекорд по возрасту попадания в топ-100 юниоров мира.