Ушёл из жизни бывший футболист национальной сборной Узбекистана Николай Ширшов, сообщила пресс-служба Ассоциация футбола. Ему было 47 лет, причина смерти неизвестна.

С 1996-го по 2005-й он провёл 63 матча за сборную Узбекистана и забил 13 мячей.

Фото: АФУ.

Ширшов начал взрослую карьеру в 1991 году во второй низшей лиге СССР в клубе «Свердловец» (Ташкентская область). Следующие 8 сезонов провёл в чемпионате Узбекистана, где выступал в основном за «Пахтакор».

Фото: Kun.uz.

С 2000 года играл в России. В 2000—2005 годах выступал в Премьер-Лиге за «Ростсельмаш» / «Ростов». Затем играл в низших дивизионах за ростовский СКА (2006−2007), «Батайск-2007» (2008−2010), «Таганрог» (2010). В 2011 году играл за новочеркасский «МИТОС».