«Два поколения, один праздник» — именно с таким слоганом в Central Park стартовал новогодний фестиваль 25 декабря. Гостей мероприятия ждало грандиозное шоу. Первыми зрителей покорили выступления оркестра духовых инструментов, Государственного хора Узбекистана и Молодого балета Узбекистана. Талантливые артисты стали проводниками в волшебный мир фестиваля, где прошлое встретилось с современностью.





Программа не только развлекала посетителей, но и согревала в холодную погоду: танцевальный флешмоб от Funky Sketchers встряхнул всех на танцполе и затянул в вихрь активного отдыха. Благодаря танцевальному ритму присутствующие почувствовали себя на одной волне и ощутили объединяющую силу музыки и совместного праздника.





Над сказочной атмосферой New Year Fest колдовали артисты неонового шоу «Сатира» и шоу с шариками. Их выступления заворожили зрителей и произвели особое впечатление на маленьких гостей. Не обошлось и без конкурсов, розыгрышей и множества подарков. Они радовали аудиторию на протяжении всего фестиваля. Бессменным ведущим вечера выступил Соти Камалов.





Вместе с насыщенной программой на территории парка развернулась и традиционная ярмарка «Тепло». До конца New Year Fest здесь каждый сможет подобрать подходящий подарок к Новому году или просто приятные мелочи для души.





«Мне кажется, это очень атмосферное событие. Мне безумно понравился „Тепломаркет“. Столько мастеров, интересных изделий и подарков», — поделилась своими впечатлениями одна из посетительниц праздника.





Тем временем в Drive Zone началась настоящая вечеринка. Под треки диджея Alexmit зажигали поклонники стиля Organic House. Танцы с популярными диджеями продолжатся и в другие дни. Впереди разнообразные жанры: RNB, Techno, Melodic House, Disco, Indie Dance и другие.





Программа до конца фестиваля обещает быть не менее интересной: гостей ждут костюмированные выступления, номера музыкантов и певцов, яркие шоу, веселые танцы, ярмарка «Тепло», а также разнообразные конкурсы и розыгрыши призов. New Year Fest продлится до 4 января, а гуляния в Central Park продолжатся до 9 января.

Посетить фестиваль и подарить себе волшебные мгновения в кругу родных и близких можно ежедневно с 17:30 до 22:00.

Новогодний фестиваль Pepsi и Central Park: «Два поколения, один праздник».

Вход свободный.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 99−901−33−30.

Instagram: @centralpark_uz

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