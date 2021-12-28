Генеральное консульство Узбекистана в Алматы подтвердило распространенную в СМИ информацию о дорожно-транспортном происшествии, случившемся 27 декабря на автотрассе «Алматы — Бишкек» (Алматинская область, Казахстан), с участием автобуса, в котором находились 33 человек, в том числе граждане Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

По данным издания Zakon.kz, из-за гололеда атвомобиль Mercedes-Benz занесло на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с автобусом Van Hool. В результате жесткого столкновения автобус и автомобиль отбросило на обочину, где Mercedes съехал в овраг, а автобус «лег боком» на легковушку.

В салоне Mercedes находились шесть человек: трое из них погибли на месте происшествия, еще трое с различными травмами госпитализированы в больницу. Пассажиры автобуса в ДТП не пострадали. После аварии они развели костер, так как на улице было холодно, и ждали, пока автобус не поставят на колеса, чтобы забрать вещи из него.

«По полученным данным, граждане Узбекистана не числятся среди пострадавших и погибших», — заявили в генконсульстве.

На место происшествия прибыл автобус для отправки граждан Узбекистана по маршруту Алматы — Ташкент. Они благополучно вернулись домой, добавили в МИДе.