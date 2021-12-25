Прокуратура Бухарской области отменила приказ областного управления народного образования о вступлении учеников и учителей в физкультурное спортивное общество «Ëшлик». Документ носил принудительный характер, сообщила пресс-служба ведомства.

Документ также предусматривал членские сборы в размере 1,22 млрд сумов за 2021−2022 учебный год. В частности, с 169,3 тысяч учеников планировалось собрать 914,4 млн сумов, а с 28,4 тысяч учителей — 307,6 млн сумов.

В рамках проверки областной прокуратуры приказ был отменён 10 декабря. Начальник облУНО был предупреждён о недопущении нарушений законодательства.

«Следует отметить, что оплата членских взносов является добровольной, и любое принудительное взыскание платы влечёт за собой ответственность в соответствии с законом», — говорится в сообщении.