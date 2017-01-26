Завод GTL начали строить в Кашкадарьинской области

Предприятие Uzbekistan GTL приступило к строительству завода по производству синтетического топлива, говорится в сообщении на официальном сайте проекта.

Uzbekistan GTL направило консорциуму подрядчика уведомление о начале работ для продолжения работ по строительству завода «OLTIN YO’L GTL» по производству синтетического жидкого топлива.

Уведомление подразумевает разработку детальных проектных решений, организацию закупок и начало основных строительно-монтажных работ на строительной площадке в Кашкадарьинской области, уточняется в сообщении.

В конце 2016 года было принято постановление Президента Узбекистана «О дополнительных мерах по реализации инвестиционного проекта „Производство синтетического жидкого топлива на базе очищенного метана Шуртанского ГХК“».

Ранее сообщалось, что стоимость завода GTL составит около 4 млрд долларов. Завод по выпуску синтетического жидкого топлива из очищенного метанового газа (технология gas-to-liquid, GTL) будет работать на основе собственной технологии Sasol. Проект позволит ежегодно производить из добываемого в Узбекистане газа порядка 1,5 миллиона тонн дизельного топлива, керосина, нафты и сжиженного нефтяного газа для реализации на внутреннем рынке и на экспорт.

Текст: «Газета.uz» 13 333