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Фото: oltinyolgtl.com

Завод GTL начали строить в Кашкадарьинской области

В Узбекистане появится производство синтетического топлива из природного газа.

Сегодня, 11:53   Экономика  

Предприятие Uzbekistan GTL приступило к строительству завода по производству синтетического топлива, говорится в сообщении на официальном сайте проекта.

Uzbekistan GTL направило консорциуму подрядчика уведомление о начале работ для продолжения работ по строительству завода «OLTIN YO’L GTL» по производству синтетического жидкого топлива.

Уведомление подразумевает разработку детальных проектных решений, организацию закупок и начало основных строительно-монтажных работ на строительной площадке в Кашкадарьинской области, уточняется в сообщении.

В конце 2016 года было принято постановление Президента Узбекистана «О дополнительных мерах по реализации инвестиционного проекта „Производство синтетического жидкого топлива на базе очищенного метана Шуртанского ГХК“».

Ранее сообщалось, что стоимость завода GTL составит около 4 млрд долларов. Завод по выпуску синтетического жидкого топлива из очищенного метанового газа (технология gas-to-liquid, GTL) будет работать на основе собственной технологии Sasol. Проект позволит ежегодно производить из добываемого в Узбекистане газа порядка 1,5 миллиона тонн дизельного топлива, керосина, нафты и сжиженного нефтяного газа для реализации на внутреннем рынке и на экспорт.

Текст: «Газета.uz»      13 333

Комментарии

  • Ivan Kazakov 26 января 2017 13:35

    “уведомление о начале работ для продолжения работ“ — классный оборот речи ))

  • Патриот Родины 26 января 2017 14:13

    Одна из самых радостных новостей в новом году. Энергитеческая независимость превыше всего. Тем более, проект окупит себя за 3 года.

  • Мухаммад Шакур 26 января 2017 17:33

    А что это за топливо?

  • Дониёр Мадатов 26 января 2017 19:52

    по сути это нефть из природного газа.

  • Sherzod Hodjaev 26 января 2017 20:12

    Завод будет перерабатывать 3,5 млрд. кубометров газа и производить 863,4 тыс. тонн дизельного топлива, 304 тыс. тонн авиакеросина, 395,5 тыс. тонн нафты и 11, 2 тыс. тонн сжиженного газа.


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