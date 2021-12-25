Зимние каникулы для студентов вузов и учащихся академических лицеев и учреждений профессионального образования начались с 25 декабря. Об этом вечером 25 декабря сообщило Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана.

В сообщении говорится, что для удобства молодых людей, проживающих в регионах, отличающихся от места обучения, 50-процентные скидки на железнодорожные и авиабилеты для них было решено ввести с 25 декабря. На эту же дату было решено перенести и начало каникул.

Ежегодные двухнедельные зимние каникулы предоставляются учащимся и студентам Узбекистан в период четырёх последних дней завершающегося года и первой декады нового года. Такой порядок установлен указом президента от 1992 года.