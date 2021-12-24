Компания из Великобритании Metito Utilities Limited выиграла тендер по проекту «Строительство канализационных очистных сооружений на основе государственно-частного партнерства в городе Наманган». Церемония оглашения результатов тендера прошла 23 декабря, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Работа по этому проекту велась при поддержке Азиатского банка развития совместно с Агентством по развитию ГЧП, Министерством жилищно-коммунального обслуживания и АО «Узсувтаъминот» в соответствии с постановлением президента от 30 ноября 2018 года (ПП-4040).

На первом этапе тендера 23 иностранным компаниям, заинтересованным в проекте, был отправлен запрос на подачу предварительных квалификационных документов (RFQ). На втором этапе приняли участие компания Metito Utilities Limited из Великобритании, а так же консорциум Almar Water Solutions BV из Нидерландов.

Согласно предоставленным финансовым предложениям, сумма платы за доступность у Metito Utilities Limited составила 97,5 млрд сумов, а у Almar Water Solutions BV — 103,1 млрд сумов.

20 декабря межведомственная тендерная комиссия признала компанию Metito Utilities Limited победителем тендера, предложившим самую низкую цену платы за доступность — 9 млн долларов в год.

Стоимость самого проекта оценивается 90 млн долларов. Срок соглашения составит 25 лет, из которых первые 2 года — это период строительства.

Проект предусматривает строительство канализационно-очистных сооружений мощностью 100 тысяч кубометров в сутки и канализационной сети протяженностью 7,5 км.

Плата за доступность является одним из платёжных механизмов в сфере ГЧП — государство направляет платёж частной стороне за возможность эксплуатации объекта.

Главными акционерами компании Metito Utilities Limited являются Международная финансовая корпорация (МФК), японская корпорация Mitsubishi и её дочерняя компания Mitsubishi Heavy Industries.