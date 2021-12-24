Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев на сессии городского кенгаша народных депутатов 24 декабря презентовал проект «Улица Новый Узбекистан», передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Речь идёт об улице, ведущей к парку «Новый Узбекистан» и строящемуся олимпийскому городку. Раньше эти объекты находились в Кибрайском районе, а после расширения границ столицы в конце августа они вошли в состав Яшнабадского района Ташкента.

Проект олимпийского городка. Фото: Телеканал «Ташкент»

По словам градоначальника, для формирования современного архитектурного облика прилегающей территории на улице «Новый Узбекистан» создана специальная дирекция при Кабинете министров Узбекистана. Институтом «ТошбошпланЛИТИ» и турецкой компанией KEYM разрабатывается генеральный план проекта.

«На этой территории планируется построить торгово-бытовые и сервисные комплексы, гостиницы, университет, спортивные площадки, школы и дошкольные учреждения, жилые объекты и бизнес-центры», — заявил Джахонгир Артыкходжаев.





Улица, расположенная между парком «Новый Узбекистан» и трёхуровневой развязкой на пересечении Ахангаранского шоссе и улицы Махтумкули (бывший круг ТАПОиЧ), получит название «Новый Узбекистан» («Янги Ўзбекистон»).