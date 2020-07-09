Департамент цифрового развития при хокимияте Ташкента получил разрешение на приобретение платформы «Геоинтеллект» от российской компании «Центр пространственных исследований», следует из протокола Администрации президента от 22 июня (копия есть у «Газеты.uz»), подготовленного по итогам визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Алмазарский район столицы.

Группа компаний «Центр пространственных исследований» специализируется на предоставлении профессиональных геомаркетинговых услуг (геомаркетинговых исследований и математических моделей), специализированных IT-решений и облачных технологий для разных сегментов бизнеса. «Геоинтеллект» — геоаналитическая система для анализа «больших данных» в разных отраслях, включая ритейл, девелопмент, малый бизнес, IT-бизнес. Программа может собирать, обрабатывать и проводить геомоделирование данных о человеке на территории городов: проживание, перемещение, работа и т. д.

Согласно протоколу, платформа будет приобретена за счет дополнительных источников местного бюджета для создания географической информационно-аналитической системы Ташкента и информационной системы для формирования и анализа пространственных данных городской среды.

Департамент цифрового развития в форме ООО, учредителем которого является хокимият Ташкента, был создан постановлением президент от 17 марта. Его основными задачами определены создание географической информационно-аналитической системы города, обеспечение интеграции информационных систем, баз данных и других источников информации государственных органов и организаций с информационными системами хокимията, коммерциализация информационных систем и программных продуктов, а также привлечение кредитов и грантов.