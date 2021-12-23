Компания «Узсувтаъминот» опровергла слова хокима Сырдарьинской области о хищении более 7 млн долларов, выделенных Азиатским банком развития на проект по водоснабжению 126 тысяч жителей Хавастского района.

По словам хокима Гафура Мирзаева, подрядчики установили некачественные трубы, которые не подходят к условиям региона с засоленной почвой.

Как сообщили в «Узсувтаъминот», договор на реализацию проекта «Питьевое водоснабжение центров Баяутского, Хавастского, Мирзаабадского, Сардобинского и Акалтинского районов Сырдарьинской области» был подписан 23 августа 2016 года.

Согласно протоколу международной тендерной комиссии, победителем конкурса на исполнение работ стала турецкая компания Alke Insaat Sanayi ve Ticaret.

Всего на реализацию проекта выделено 7,31 млн долларов. В его реализации принимал участие Всемирный банк, а не Азиатский банк развития, уточнили в компании. ВБ выделил 6,25 млн долларов, Узбекистан — 1,06 млн долларов.

«Эти средства не были расхищены, подрядчик выполнил все работы по проекту. В частности, подрядчик совместно с субподрядчиком „Mega-Mebiko“ проложил стеклопластиковые трубы диаметром 700 мм на расстоянии 28 км от гидроузла „Сергели“ до поселка „Акчангал“ Хавастского района. Строительно-монтажные работы завершились в июне», — говорится в сообщении.

При этом в «Узсувтаъминот» признали, что сегодня «из-за неспособности труб выдерживать давление воды в водопроводной сети появился ряд протечек». Это, в свою очередь, приводит к перебоям в водоснабжении населения.

В компании отметили, что сейчас рассматривается вопрос о замене стеклопластиковых труб на полиэтиленовые.

«Несмотря на то, что данный объект не находится на балансе АО „Узсувтаъминот“, компания ведет работу по обеспечению населения региона питьевой водой. Акционерное общество оказывает практическую помощь подрядчикам и строительным организациям в замене воздухозаборника в трубопроводах», — говорится в сообщении.

«Узсувтаъминот» также сообщила, что в настоящее время дело расследуется соответствующими органами.