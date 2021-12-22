В январе-ноябре 2021 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил 37,94 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,95 млрд долларов (+15%). Об этом говорится в отчёте Государственного комитета по статистике. Это больше доковидного показателя за тот же период 2019 года ($37,86 млрд).

За 11 месяцев экспорт превысил 15,45 млрд долларов, что на 8,9% больше показателя за аналогичный период 2020 года. Импорт вырос на 19,7% — до 22,48 млрд долларов. Отрицательное сальдо внешнеторгового оборота увеличилось до 7 млрд долларов (в январе-сентябре 2020 года было -$4,5 млрд).

В ноябре объёмы экспорта составили чуть более 3 млрд долларов, большая часть этого показателя приходится на продажи золота — 1,74 млрд долларов (57,7%), а также газа — 88 млн долларов.

Всего с начала года реализовано золота на 4,1 млрд долларов (26,5% всего экспорта), текстильной продукции — на 2,65 млрд долларов (17,1%), цветных металлов — 1,49 млрд долларов (9,6%), газа — на 684,8 млн долларов (4,4%), овощей и фруктов — на 866,6 млн долларов и другие (5,6%).

По сравнению с пандемийным годом Узбекистан увеличил поставки своих товаров и услуг почти во все страны из топ-20 стран-партнёров, включая в Китай — до 2,32 млрд долларов (+32,3%), Россию — до 1,87 млрд долларов (+41,6%), Турцию — до 1,54 млрд долларов (+71,7%), Казахстан — до 1,05 млрд долларов (+29,1%), Украину — до 202,6 млн долларов (+84,1%), Великобританию — до 133,8 млн долларов (в 3,3 раза) и другие.

Источник: Госкомстат.

При этом упал экспорт в Афганистан — до 573,2 млн долларов (-17,6%) и Германию — до 60,8 млн долларов (-3,6%).

Импорт также вырос практически из всех топ-20 стран-партнёров, включая Россию — до 4,73 млрд долларов (+26,4%), Китай — до 4,4 млрд долларов (+10,6%), Казахстан — до 2,48 млрд долларов (+37,3%), Турцию — до 1,5 млрд долларов (+52,7%), Туркменистан — до 450,6 млн долларов (+29,9%), Украину — до 419,9 млн долларов (+49,9%), Бразилию — до 331,3 млн долларов (в 4,7 раза), Иран — до 221,5 млн долларов (в 2,4 раза).

Стоит отметить, что Россия впервые за с 2017 года сместила Китая из первой строчки партнёров Узбекистана по импорту.

Тогда как поставки в Узбекистан упали из таких стран, как Республика Корея — до 1,63 млрд долларов (-12,5%), Германии — до 614,6 млн долларов (-5%), Латвия — до 161 млн долларов (-45%), Чехия — до 158,6 млн долларов (-67,7%).

Источник: Госкомстат.

За 11 месяцев внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС составил 11,3 млрд долларов. При этом Узбекистан импортирует больше товаров и услуг, чем сам экспортирует. Экспорт — 3,7 млрд долларов, импорт — 7,6 млрд долларов. Отрицательное сальдо — 3,9 млрд долларов.