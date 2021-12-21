Постановлением правительства от 21 декабря Тахир Алимджанович Назаров назначен директором Агентства гражданской авиации («Узавиация») при Министерстве транспорта Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Ранее Тахир Назаров работал в агентстве на должности начальника управления сертификации и надзора за безопасностью полетов.

С 2008 года агентство (до 2019 года оно называлось Государственной инспекцией по надзору за безопасностью полётов) возглавлял Толиб Ульжаев.

Агентство гражданской авиации было образовано в структуре Минтранса весной 2019 года.