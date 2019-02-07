На базе Узбекского агентства автомобильного транспорта образуется Министерство транспорта Узбекистана. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 1 февраля «О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в сфере транспорта».

Ранее мы писали о назначении главой Минтранса Ачилбая Раматова, первого заместителя премьер-министра.

Минтранс станет органом государственного управления по реализации единой государственной политики в области автомобильного, железнодорожного, воздушного, речного транспорта, метрополитена, а также дорожного хозяйства.

Министерство будет осуществлять государственное регулирование деятельности организаций в сфере транспорта и дорожного хозяйства, в том числе путем выдачи лицензий и разрешений, сертификации, проведения технической и тарифной политики.

Основные задачи Минтранса:

выработка единой государственной транспортной политики, направленной на гармоничное развитие всех видов транспорта на основе их интеграции в единую транспортную сеть и использования новых эффективных транспортно-логистических систем;

направленной на гармоничное развитие всех видов транспорта на основе их интеграции в единую транспортную сеть и использования новых эффективных транспортно-логистических систем; проведение единой тарифной политики в сфере транспорта, направленной на стимулирование развития рынка транспортных и логистических услуг, обеспечение их доступности для всех категорий потребителей, а также привлечение инвестиций в отрасль;

направленной на стимулирование развития рынка транспортных и логистических услуг, обеспечение их доступности для всех категорий потребителей, а также привлечение инвестиций в отрасль; развитие международных транспортных коридоров, совершенствование системы логистики, эффективное использование транспортного потенциала страны, минимизация издержек субъектов предпринимательства на транспортно-логистические услуги;

эффективное использование транспортного потенциала страны, минимизация издержек субъектов предпринимательства на транспортно-логистические услуги; внедрение передовых информационных технологий по цифровизации всей транспортной системы, разработку и реализацию стратегий перспективного развития Единой сопряженной транспортной системы Узбекистана;

по цифровизации всей транспортной системы, разработку и реализацию стратегий перспективного развития Единой сопряженной транспортной системы Узбекистана; проведение единой технической политики в области автомобильных дорог, обеспечение комплексного решения вопросов финансирования, проектирования, строительства, ремонта и эксплуатации автодорог, аэродромов и аэропортов, вокзалов, железнодорожных и других объектов транспортной инфраструктуры с учетом интересов пользователей;

обеспечение комплексного решения вопросов финансирования, проектирования, строительства, ремонта и эксплуатации автодорог, аэродромов и аэропортов, вокзалов, железнодорожных и других объектов транспортной инфраструктуры с учетом интересов пользователей; осуществление контроля в сфере транспорта, организация и проведение расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими и экспериментальными воздушными судами, а также аварий и крушений на железнодорожном и речном транспорте.

В ведение нового министерства передаются:

Государственный комитет по автомобильным дорогам — переименовывается в К омитет по автомобильным дорогам при Минтрансе;

при Минтрансе; Государственная инспекция по надзору за безопасностью полетов — преобразуется в Агентство гражданской авиации при Минтрансе;

при Минтрансе; Госинспекция по надзору за безопасностью железнодорожных перевозок — переименовывается в Инспекцию по надзору за безопасностью железнодорожных перевозок при Минтрансе;

при Минтрансе; Госинспекция по контролю за качеством дорожно-строительных работ при Кабинете Министров — в Инспекцию по контролю за качеством дорожно-строительных работ при Минтрансе;

при Минтрансе; Узбекский регистр судоходства Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Министерства по чрезвычайным ситуациям; Центр «Узаэронавигация» при Кабмине.

При министерстве создается Центр изучения проблем развития транспорта и логистики.

При этом недавно созданный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Ташкента упраздняется.

Указом поручено до 1 ноября разработать с учетом общепринятых норм международного права проект закона «О транспорте», предусматривающий в том числе оптимальное и сбалансированное взаимодействие различных видов транспорта.

Планируется также разработать Концепцию развития транспорта в Республике Узбекистан до 2025 года, предусмотрев меры по улучшению позиций страны в международных рейтингах по эффективности логистики.