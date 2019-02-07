На базе Узбекского агентства автомобильного транспорта образуется Министерство транспорта Узбекистана. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 1 февраля «О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в сфере транспорта».
Ранее мы писали о назначении главой Минтранса Ачилбая Раматова, первого заместителя премьер-министра.
Минтранс станет органом государственного управления по реализации единой государственной политики в области автомобильного, железнодорожного, воздушного, речного транспорта, метрополитена, а также дорожного хозяйства.
Министерство будет осуществлять государственное регулирование деятельности организаций в сфере транспорта и дорожного хозяйства, в том числе путем выдачи лицензий и разрешений, сертификации, проведения технической и тарифной политики.
Основные задачи Минтранса:
- выработка единой государственной транспортной политики, направленной на гармоничное развитие всех видов транспорта на основе их интеграции в единую транспортную сеть и использования новых эффективных транспортно-логистических систем;
- проведение единой тарифной политики в сфере транспорта, направленной на стимулирование развития рынка транспортных и логистических услуг, обеспечение их доступности для всех категорий потребителей, а также привлечение инвестиций в отрасль;
- развитие международных транспортных коридоров, совершенствование системы логистики, эффективное использование транспортного потенциала страны, минимизация издержек субъектов предпринимательства на транспортно-логистические услуги;
- внедрение передовых информационных технологий по цифровизации всей транспортной системы, разработку и реализацию стратегий перспективного развития Единой сопряженной транспортной системы Узбекистана;
- проведение единой технической политики в области автомобильных дорог, обеспечение комплексного решения вопросов финансирования, проектирования, строительства, ремонта и эксплуатации автодорог, аэродромов и аэропортов, вокзалов, железнодорожных и других объектов транспортной инфраструктуры с учетом интересов пользователей;
- осуществление контроля в сфере транспорта, организация и проведение расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими и экспериментальными воздушными судами, а также аварий и крушений на железнодорожном и речном транспорте.
В ведение нового министерства передаются:
- Государственный комитет по автомобильным дорогам — переименовывается в Комитет по автомобильным дорогам при Минтрансе;
- Государственная инспекция по надзору за безопасностью полетов — преобразуется в Агентство гражданской авиации при Минтрансе;
- Госинспекция по надзору за безопасностью железнодорожных перевозок — переименовывается в Инспекцию по надзору за безопасностью железнодорожных перевозок при Минтрансе;
- Госинспекция по контролю за качеством дорожно-строительных работ при Кабинете Министров — в Инспекцию по контролю за качеством дорожно-строительных работ при Минтрансе;
- Узбекский регистр судоходства Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- Центр «Узаэронавигация» при Кабмине.
При министерстве создается Центр изучения проблем развития транспорта и логистики.
При этом недавно созданный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Ташкента упраздняется.
Указом поручено до 1 ноября разработать с учетом общепринятых норм международного права проект закона «О транспорте», предусматривающий в том числе оптимальное и сбалансированное взаимодействие различных видов транспорта.
Планируется также разработать Концепцию развития транспорта в Республике Узбекистан до 2025 года, предусмотрев меры по улучшению позиций страны в международных рейтингах по эффективности логистики.