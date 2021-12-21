Компания UzAuto Motors объявила о проведении отзывной кампании в отношении автомобилей Nexia, Cobalt и Lacetti, произведённых с 5 по 17 декабря 2021 года. Это связано с необходимостью проверки работы обогревателя заднего стекла, говорится в сообщении производителя.

«UzAuto Motors считает качество выпускаемых автомобилей и уровень удовлетворённости покупателей своими главными приоритетами. Генеральный директор UzAuto Motors Бу Андерссон, придя в компанию в нынешнем году, провозгласил курс на резкое повышение качества и абсолютно непримиримое отношение к любым недостаткам», — отмечается в сообщении.

Все работы будут произведены сотрудниками UzAuto Motors на ремонтной базе дилеров за счёт средств производителя. Владельцы автомобилей, машины которых подпадают под отзыв, получат сообщение от дилера или от компании.