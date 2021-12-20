Работу Единого реестра социальной помощи и развитие социальной защиты в стране обсудили специалисты ПРООН в Узбекистане, Международной организации труда (МОТ), ЮНИСЕФ и представители министерств на встрече в прошлую пятницу.

Совместная программа ПРООН, МОТ и ЮНИСЕФ по усилению социальной защиты в Узбекистане работала с национальными министерствами и ведомствами в 2019—2021 годах над созданием Единого реестра соцзащиты и разработкой Национальной стратегии соцзащиты. Сотрудники программы кратко представили основные достижения.

Единый реестр соцзащиты

В настоящее время Единый реестр соцзащиты охватил все регионы страны и интегрирован с 16 министерствами и ведомствами, в ближайшее время должны быть подключены ещё 7 госорганов и организаций.

В этой системе проходит межведомственный электронный обмен данными 49 видов в режиме реального времени (сведения о доходах, гражданский статус, наличие недвижимости и транспортных средств, размер выплачиваемых пенсий, пособий и иных выплат и др.).

Посредством Единого реестра процесс заявления, изучения доходов и имущества семьи, оценка соответствия/несоответствия установленному критерию, назначения и выплат пособий значительно упрощён и более удобен для заявителей. Уведомление о назначении пособия или отказе заявители получают по SMS или на электронную почту.

Количество семей-получателей пособий в среднем увеличилось в 2,5 раза с января 2020 года, отметил специалист Минфина Рафаэль Кливлеев. Среди получателей социальной помощи (на сентябрь 2021) 51% получали пособия по уходу за ребёнком до 2 лет, 33% — пособия семьям с детьми до 14 лет, 16% — материальную помощь.

По состоянию на январь 2020 года 566 тысяч семей являлись получателями пособий по уходу за ребёнком до 2 лет, с детьми до 14 лет и материальной помощи на сумму 208,9 млрд сумов (средняя сумма выплаты — 369 тысяч сумов). В сентябре 2021 года 1,15 млн семей получали пособия на сумму 468,95 млрд сумов (средняя сумма — 407,4 тысяч сумов).

Минфин отмечает положительную динамику расходов на соцзащиту: с 0,85% от ВВП (5% от общих расходов госбюджета) в 2016 году до 3,6% от ВВП (16,6% от общих расходов госбюджета) в 2021 году. При этом над эффективностью и прозрачностью расходования этих средств ещё предстоит работать, отмечалось на мероприятиях программы ранее.

Проект стратегии соцзащиты

Согласно информации Минфина, проект Национальной стратегии соцзащиты до 2030 года готовится к публикации для общественного обсуждения. В ней охвачены следующие вопросы: институциональная система и финансирование, социальная помощь, социальные услуги, доступ к программам на рынке труда для уязвимых слоёв населения, охват трудоспособного населения социальным обеспечением.

Выступая с предложениями по стратегии соцзащиты, заместитель председателя Ассоциации инвалидов Узбекистана Фарход Абдурахманов предложил выделение пособий для матерей, ухаживающих за детьми с инвалидностью, проводить с засчитыванием стажа, чтобы в будущем такие матери могли получать пенсию выше минимальной. Поскольку сейчас время ухода за ребёнком с инвалидностью не засчитывается в стаж, по достижении пенсионного возраста у женщин не набирается необходимого трудового стажа для начисления пенсии большей, чем минимальная.

Также он предложил ввести социальные пособия людям с инвалидностью 3 группы. До 2008 года эта социальная поддержка существовала, и к ней целесообразно вернуться, отметил Фарход Абдурахманов.

Говоря о дальнейшем развитии системы соцзащиты, специалист регионального бюро МОТ Ясмина Папа подчеркнула важность интегрального подхода к реформированию соцзащиты по принципу «leave no one behind», чтобы система соцзащиты не оставила никого нуждающегося без должных мер поддержки — с учётом реформ сельского хозяйства, здравоохранения, намечаемой пенсионной реформы, состояния неформального сектора экономики и занятости в нём, уязвимости семей перед изменениями в окружающей среде и экономике, связанных с изменением климата, и другими факторами.