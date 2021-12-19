Хокимият Уйчинского района Наманганской области продал на аукционе автомобиль Nexia-3 за 33,3 млн сумов, следует из данных сайта auksionsavdo.uz.

Районная администрация установила стартовую стоимость Nexia-3 2017 года производства в 30,03 млн сумов, а по итогам торгов машина ушла за 33,33 млн сумов (3080 долларов).

Telegram-канал «Уйчиликмиз» поставил под сомнение прозрачность аукциона. По данным канала, изначально торги планировали провести закрыто, но через некоторое время изменили статус на «открытые торги». Сам аукцион продлился только 20 минут. Автор блога предполагает, что победитель торгов Махамаджон Бадалов работает в хокимияте.

В пресс-службе районной администрации подтвердили «Газете.uz», что Махамаджон Бадалов работает водителем хокима района.

Кроме того, районная администрация сообщила, что автомобили, а также другие основные средства, остаточная стоимость одного инвентарного объекта которых составляет более стократного размера БРВ, подлежат реализации на публичных торгах на платформе E-IJRO AUKSION после оценки стоимости основных средств оценочными организациями.

Однако хокимият нарушил это требование и автомобиль был выставлен на торги в Наманганском региональном филиале ООО Regionlararo mulk markazi («Межрегиональный имущественный центр»).

«В настоящее время принимаются меры для подачи иска о признании недействительным договора купли-продажи данного автомобиля на открытом аукционе в Наманганском региональном филиале ООО „Межрегиональный центр собственности“. Сообщается, что автомобиль в настоящее время находится во дворе хокимията района», — говорится в сообщении.