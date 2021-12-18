В ряде регионов Узбекистана в 10:43 в субботу ощущалось землетрясение. По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, его эпицентр находился в Лейлекском районе Баткенской области Кыргызстана на границе с Таджикистаном.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 4,6. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 150 км в юго-восточном направлении.

В Ташкенте и Ташкентской области сила подземных толчков составила 2 балла, в Сырдарье — 2 балла, в Ферганской долине — от 2 до 3 баллов.