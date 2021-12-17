В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой сотрудники управления благоустройства Чиланзарского района Ташкента заявляют о задержке выплаты заработной платы и плохих условиях работы.





Десятки человек пришли к зданию хокимията района, чтобы потребовать законных выплат. На записи звучат жалобы:

«Мы первыми прибегаем, когда хашар… Где зарплата? Прошлая зарплата вышла на 300 тысяч сумов меньше».

«Аванса нет. Премий на праздник нет».

«Везде есть разряды [по оплате труда], у нас их нет. Зарплаты тоже низкие».

«В Учтепинском районе уже давно получили, а мы до сих пор ждём».

«Работы **** (много), а когда дело доходит до денег, избегают».

«Нет помещения для переодевания… Не дают даже сходить в туалет».





«Мы пришли сюда, чтобы попросить помощи у хокима. Мы получили зарплату, лично я сама получила 400 тысяч сумов. У меня два кредита. На жизнь совсем не хватает. Нам не перечислили аванс. Вчера мы позвонили в контору, нам сказали: „Делайте, что хотите“. Куда нам идти? Куда обращаться? Мы пришли к хокиму за помощью. Если нам не перечислят аванс, мы никуда не уйдём, будем стоять здесь до вечера. Чем нам кормить детей? На дорогу мы заняли деньги друг у друга. Нам тяжело… На автобусе доставляют до места хашара, а затем возвращайся как хочешь».

«В автобусы не пускают нас. На 116-м хотим поехать, говорят: „Не садитесь, людям неприятно“. В кафе зайти поесть не разрешают. Хоть и стыдно, скажу: в туалет [не отпускают]».

«Кому нам жаловаться? Пусть хоким выйдет. И летом, и зимой нас отправляют в подвалы домов, работаем до 16:00—17:00 … Дети болеют, я сама болею. Не могу найти деньги на покупку самого простого лекарства».

«Мы здесь уже работаем 11 лет. Кто-нибудь хоть немного помогите рабочим. Хоким, пожалуйста, вы знаете, что люди работали в холод в ноябре. Теперь мы хотим получить свою честно заработанную зарплату, но за прошлый месяц её урезали, а за этот не можем получить аванс. Мы приезжаем издалека, проезд дорогой. В других организациях дают премии на праздники. Чем провинился Чиланзар? Почему сотрудники Чиланзара не могут получить премиальные и зарплату своевременно?»

«Нас забирают на мусоровозах на хашар. На собрания тоже забирают на мусоровозах».

Реакция хокимията

Фото: Хокимият Чиланзарского района.

Пресс-служба хокимията Чиланзарского района сообщила, что хоким Шавкат Мавлонов в пятницу встретился с коллективом управления благоустройства.

На встрече было сообщено, что аванс сотрудникам в декабре задерживается. Однако районный отдел финансов ещё во время встречи перечислил средства в местный филиал «Ипотекабанка», а банк в 12:00 перечислил деньги на пластиковые карты сотрудников, говорится в сообщении.

Фото: Хокимият Чиланзарского района.

Хоким района выслушал предложения работников и поручил разработать предложения по обеспечению сотрудников управления благоустройства раздевалкой, изучить и решить вопрос с автотранспортом, а также произвести перерасчёт зарплаты по третьему разряду и разработать предложения по материальному поощрению сотрудников из специального фонда.

Шавкат Мавлонов отметил, что все сотрудники могут обращаться в народную приёмную с понедельника по пятницу (с 17:00) по любым вопросам, связанным с их деятельностью.