Центральный банк Узбекистана признал, что на новой банкноте номиналом 50 тысяч сумов, которая выходит в обращение с 22 декабря вместе с новой 100-тысячной купюрой, имеется ошибка.

Интернет-пользователи обратили внимание, что на банкноте изображен мавзолей аль-Хакима ат-Термизи, но подписан как мавзолей Абу Исо ат-Термизи.

«Повторное изучение совместно со специалистами подтвердило наличие технической ошибки в изображении и подписи к нему на образце [банкноты]», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор выразил «признательность всем, кто неравнодушен к дизайну банкнот».

В Центробанке заверили, что до выпуска банкнот в обращение техническая ошибка будет устранена.