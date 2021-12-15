Центральный банк Узбекистана сообщил о выпуске в обращение с 22 декабря новых банкнот номиналами 50 тысяч и 100 тысяч сумов. Их тематика посвящена «Великому Шёлковому пути» и древней истории Сурхандарьи и Хорезма.

Новые образцы банкнот будут находиться в обращение параллельно с денежными знаками 50 тысяч сумов образца 2017 года и 100 тысяч сумов образца 2019 года.

Банкнота 50 тысяч сумов

Размер: 147×69 мм





С правой стороны расположен локальный водяной знак в виде верблюда и указан номинал «50000». В толще бумаги расположена металлизированная машиночитаемая цветопеременная защитная нить зелёного цвета шириной 3 мм с «эффектом движения». Преобладающий цвет лицевой и оборотной стороны — фиолетовый в сочетании с другими цветами.

На лицевой стороне в левой части банкноты изображён архитектурный памятник — мавзолей Абу Исо Термизи, относящийся к XI—XII вв. екам и расположенный в Сурхандарьинской области. В верхнем левом углу расположена цифра «50000» бордового цвета, в верхней части — текст «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI», половина которого отпечатана синим цветом, половина — бордовым. В правом верхнем углу также изображен герб Узбекистана бордового цвета.

Специальный элемент синего цвета, расположенный с правого и левого края банкноты, предназначен для людей со слабым зрением и за счёт рельефности изображения даёт возможность определить достоинство банкноты.

В нижней части банкноты орнаментальный фон содержит «латентное» (скрытое) изображение в виде аббревиатуры «UZ», видимое под определённым углом наклона банкноты по отношению к источнику света.

В нижней части левой стороны расположена надпись «ELLIK MING SO‘M» и текст «O‘ZBEKISTON SO‘MI RESPUBLIKA HUDUDIDA HAMMA TO‘LOVLAR UCHUN O‘Z QIYMATI BO‘YICHA QABUL QILINISHI SHART». Эти изображения выполнены с применением металлографического способа печати, дающего ощущение рельефности краски на ощупь.

В правой части банкноты на светлом фоне отпечатаны круги разного диаметра, которые при копировании дают искажение изображения.

В верхней части в очертании карты Узбекистана светлыми линиями изображены направления караванных дорог «Великого Шёлкового пути».

В верхней левой части изображена «орнаментальная печать», найденная при археологических раскопках Сополлитепа в Сурхандарьинской области. Она регистром и служит для совмещения «лица» с «оборотом». При просмотре на просвет светлая часть банкноты совмещается с цветным фоном с оборотной стороны, образуя полноценное изображение.

Номер банкноты состоит из двухбуквенной серии латинского алфавита и семизначного номера. В правой части номер отпечатан горизонтально, в левой — вертикально.





На оборотной стороне банкноты изображен древний археологический памятник на территории Сурхандарьинской области Фаязтепа — буддийский храмовый комплекс, относящийся к III—I вв. екам до нашей эры.

В центре расположено изображение «летящего голубя» — символа мира, применён специальный защитный элемент «Spark live», который под разным углом создает эффект движения и изменения цвета.

В правой части изображены два вида керамической посуды, найденные при археологических раскопках Сополлитепа и относящиеся к XVII—XV вв. екам до нашей эры.

В верхней части с левой стороны отпечатан текст «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI» и год выпуска банкноты: «2021».

В нижней части в правом и левом углу на одной линии белым цветом указано достоинство номинала цифрами «50000», в верхнем правом углу отпечатана надпись «ELLIK MING SO‘M».

В нижней части расположен в качестве предупреждения текст «O‘ZBEKISTON SO‘MINI QALBAKILASHTIRISH QONUNGA MUVOFIQ TA’QIB QILINADI».

Банкнота 100 тысяч сумов

Размер: 152×69 мм





С правой стороны банкноты расположен локальный водяной знак в виде верблюда и номинал «100000». В толще бумаги расположена металлизированная машиночитаемая цветопеременная защитная нить шириной 4 мм жёлтого цвета с «эффектом движения» и текстом «UZB».

Преобладающий цвет лицевой и оборотной стороны — жёлтый в сочетании с другими цветами.

На лицевой стороне в левой части изображен исторический музей Ичан-кала в Хиве Хорезмской области.

В верхнем левом углу расположена цифра «100000», в верхней части — текст «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI», отпечатанные коричневым цветом, в правом верхнем углу зелёным цветом изображен герб Узбекистана.

Специальный элемент коричневого цвета, расположенный с правого и левого края банкноты, предназначен для людей со слабым зрением и за счёт рельефности изображения даёт возможность определить достоинство банкноты.

В нижней части банкноты орнаментальный фон содержит «латентное» (скрытое) изображение в виде аббревиатуры «UZ», видимое под определенным углом наклона банкноты по отношению к источнику света.

В нижней части с левой стороны расположена надпись «BIR YUZ MING SO‘M» и текст «O‘ZBEKISTON SO‘MI RESPUBLIKA HUDUDIDA HAMMA TO‘LOVLAR UCHUN O‘Z QIYMATI BO‘YICHA QABUL QILINISHI SHART». Эти изображения выполнены с применением металлографского способа печати, дающего ощущение рельефности краски на ощупь.

В правой части банкноты на светлом фоне отпечатаны круги разного диаметра, которые при копировании дают искажение изображения.

В верхней части в очертании карты Узбекистана светлыми линиями изображены направления караванных дорог «Великого Шёлкового пути».

Расположенное в верхней левой части изображение минарета, построенного в центре Ичан-калы, является регистром и служит для совмещения «лица» с «оборотом». При просмотре на просвет светлая часть банкноты совмещается с цветным фоном с оборотной стороны, образуя полноценное изображение.

Номер банкноты состоит из двухбуквенной серии латинского алфавита и семизначного номера. В правой части номер отпечатан горизонтально красным цветом, в левой части — вертикально черным цветом.





На оборотной стороне банкноты изображён замок Ангка-кала, относящийся к III—IV вв. екам и бывший столицей древнего Хорезмского государства.

В центре расположен «обрезный орнамент», применён специальный защитный элемент «Spark live», который под разным углом создает эффект движения и изменения цвета.

В правой части размещены изображения керамической посуды, относящейся к Х веку, и серебряной монеты, относящейся к I веку до нашей эры, которые являются археологическими находками Хорезма.

В верхнем левом углу отпечатан текст «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI» и год выпуска банкноты: «2021».

В нижней части в правом и левом углу на одной линии белым цветом размещено достоинство номинала цифрами «100000», в правом верхнем углу отпечатана надпись «BIR YUZ MING SO‘M».

В нижней части расположен текст-предупреждения «O‘ZBEKISTON SO‘MINI QALBAKILASHTIRISH QONUNGA MUVOFIQ TA’QIB QILINADI».