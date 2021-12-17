Антимонопольный комитет Узбекистана (АМК) опубликовал для общественного обсуждения проект постановления президента «О мерах по устранению барьеров, негативно влияющих на конкурентную среду, и дальнейшему расширению направлений предпринимательской деятельности».

В список сфер, в которых в 2022—2023 годах планируется ликвидировать монополии за счёт привлечения частного сектора и отмены эксклюзивных прав, включено оказание услуг по подключению к сети интернет и услуг мобильной связи.

Интернет

Документом предлагается устранить имеющееся неравенство на рынке подключения к проводному интернету.

Из структуры национального оператора «Узбектелеком» (Uztelecom) намечено вывести интернет-провайдер Uzonline в качестве независимого хозсубъекта, создав равные конкурентные условия для всех участников рынка.

При этом за «Узбектелекомом» останется услуга предоставления доступа к международному интернет-каналу (на оптовом уровне).

Проектом постановления предлагается установить правила, обеспечивающие частному сектору свободный и равный доступ к телекоммуникационной и интернет-инфраструктуре.

Для привлечения частного сектора в сферу прокладки широкополосных оптоволоконных сетей и развития инфраструктуры проводного интернета планируется либерализовать существующие условия и ввести льготы.

Мобильная связь

Исходя из зарубежного опыта, в стране планируется разрешить деятельность виртуальных мобильных операторов, а также подключения к сети имеющихся операторов связи без строительства собственных базовых станций.

Кроме того, намечено упростить условия получения лицензии на оказание услуг мобильной связи и пересмотреть действующие размеры платежей и налогов.

Обсуждение проекта постановления продлится до 31 декабря.

Монополия

Сегодня все провайдеры страны получают доступ к интернету через международный центр пакетной коммутации компании «Узбектелеком». В 2018 году была принята Стратегия инновационного развития Узбекистана на 2019−2021 годы, которой планировалось с 1 января 2020 года отменить монополию на внешний интернет-канал.

В том же году государственному мобильному оператору UMS (позже переименован в Mobiuz) было предоставлено право прямого выхода на международные сети телекоммуникаций, но только для собственных коммерческих нужд.

В августе 2019 года на встрече с чиновниками предприниматели назвали монополию на внешний канал интернета одной из проблем для развития стартапов в Узбекистане. Аналитики Всемирного банка отмечали, что монополия в этой сфере не позволяет повысить скорости доступа и снизить цены, что сдерживает усилия по создании цифровой экономики.