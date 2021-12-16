Сегодня у каждого десятого человека в возрасте от 20 до 79 лет диагностировано заболевание сахарный диабет, что составляет более 537 миллионов человек. И только в 2021 году диабет стал причиной 6,7 миллионов смертей, по данным Международной федерации диабета.

Современная медицина дает новые возможности эффективной терапии, помогающей поддерживать качество жизни пациентов на высоком уровне. Среди таких инновационных решений — современные аналоги инсулинов человека в усовершенствованных одноразовых шприц-ручках, инъекции, которые практически безболезненны благодаря иглам тоньше человеческого волоса, что значительно упрощает процесс инсулинотерапии.

В доинсулиновую эпоху диагноз «сахарный диабет» практически не оставлял шансов на выживание: смерть вследствие кетоацидоза в 90% случаев и продолжительность жизни не более двух-трех лет. Но XX век стал по-настоящему прорывным в истории диабетологии. Это был период бурного развития знаний об этиологии и патогенезе заболевания, а также открытия и стремительного совершенствования инсулинов и средств их введения и разработки новых сахароснижающих препаратов.

В настоящее время уже применяются геномные и постгеномные технологии, лежащие в основе предсказательной, персонализированной медицины. По данным статьи Ивана Дедова, сегодня инсулин остается самым естественным и наиболее эффективным сахароснижающим препаратом, но даже спустя целый век после открытия его и других фундаментальных компонентов терапии сахарного диабета данные препараты остаются недоступными для многих, кто в них нуждается. Кроме того, по данным Международной федерации диабета, каждый второй пациент не имеет доступа к образовательным программам или другим возможностям обучения, призванным улучшить качество терапии за счет строгого контроля за течением болезни со стороны самих пациентов.

Усложняет ситуацию и то, что некоторые пациенты не достигают целей терапии из-за того, что откладывают лечение, а сложная схема введения препаратов, их непереносимость и недостижение результатов становятся основными факторами низкой приверженности лечению.

Компания Sanofi представила базальный инсулин нового поколения, который будет доступен для пациентов с сахарным диабетом в Узбекистане, число которых в 2021 году составило более 245 тысяч, из них более 2300 детей и 879 подростков.

Применение этого инновационного препарата способствует большей приверженности лечению: базальный инсулин нового поколения принимается один раз в день, а безопасность и эффективность состава научно доказана. Кроме того, препарат выпускается в компактных одноразовых шприц-ручках с дозатором, благодаря чему пациентам удобно подбирать дозировку. Действие препарата продолжается более 24 часов, что дает возможность при необходимости изменять время введения препарата в пределах 3 часов до или 3 часов после обычного для пациента времени проведения инъекции.

Эффективная и инновационная терапия, а также более простая схема ее применения, могут способствовать снижению частоты досрочного прекращения лечения среди пациентов, повысить качество жизни и увеличить уровень достижения целей терапии.

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