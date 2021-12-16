В рамках 16-ой сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО искусство бахши включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества как элемент нематериального культурного наследия Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства туризма.

В ходе сессии узбекская делегация во главе с заместителем премьер-министра, председателем Национальной комиссии Узбекистана по делам ЮНЕСКО Азизом Абдухакимовым представила комитету искусство бахши, рассказав также, какие усилия прилагает правительство по сохранению и продвижению этого вида искусства, включая организацию одноимённого международного фестиваля, который проводится в Узбекистане каждые два года.

Кроме того, затронуты основные итоги конференции «Роль искусства бахши в мировой цивилизации», состоявшейся в Термезе в апреле 2019 года, а также академические программы в специализированных колледжах и вузах по подготовке юных сказителей в целях передачи этого искусства будущим поколениям.

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На мероприятии показан специальный видеоролик, демонстрирующий историю развития искусства бахши на территории Узбекистана.


Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия одобрил включение элемента в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества на основе аккламации (широкого консенсуса) без проведения каких-либо дебатов или голосования.

Искусство бахши стало девятым элементом нематериального культурного наследия, включённым в Репрезентативный список от Узбекистана. Ранее в список были внесены «Шашмаком» (2008 год, вместе с Таджикистаном), культурное пространство Байсуна (2008 год), «Катта ашула» (2009 год), «Аския» (2014 год), «Традиция и культура плова» (2016 год), «Навруз» (2016 год, вместе с Афганистаном, Азербайджаном, Индией, Ираном, Ираком, Пакистаном, Турцией и странами Центральной Азии), хорезмский танец «Лазги» (2019 год) и искусство миниатюры (2020 год, вместе с Азербайджаном, Ираном и Турцией).

В предстоящие годы на рассмотрение комитета ЮНЕСКО планируется внести в качестве номинантов керамическую школу Узбекистана, а также ряда многонациональных традиций, таких как искусство ремесленничества, вышивки, игра на рубабе и традиция рассказов Ходжи Насреддина.