Компания «Узбекистон почтаси» («Почта Узбекистана») 14 декабря объявила о ребрендиге и анонсировала ряд изменений и улучшений в работе почты, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

На презентации в Ташкенте были представлены новое название бренда — UzPost и лозунг — «Сила новых возможностей».

Генеральный директор «Узбекистон почтаси» Алишер Файзуллаев, выступая на презентации, сказал: «На фоне развития интернета и уменьшения спроса на традиционные услуги почты по всему миру доходы всех почтовых операторов снижаются. Если в некоторых странах почта решает финансовые проблемы за счёт государственных субсидий, то в других странах почтовые операторы начинают процесс трансформации, чтобы найти альтернативные источники дохода».

Логотип UzPost.

Глава маркетингового отдела компании Мухаммад Чорикулов рассказал, что компания внедрила новую логистическую систему, благодаря которой сократились этапы оформления почтовых отправлений. Новая логистическая система будет полностью запущена до конца 2021 года.

«Старая система не позволяла реализовывать новые требования и стандарты Всемирного почтового союза, а также интегрировать другие системы, — отметил он. — Многие задачи по оказанию услуг выполнялись вручную: заполнение квитанций, ордеров и даже счетов. Это вызывало сомнения по поводу достоверности данных из-за ошибок, допускаемых человеческим фактором, и усложняло работу».

Теперь клиенты «Узбекистон почтаси» смогут оформлять почтовые отправления не выходя из дома — через вебсайт, приложение или Telegram-бот. После онлайн-оформления клиент должен обратиться в ближайшее почтовое отделение и показать ID-код. Почтовый оператор видит введённые клиентом данные и принимает отправление. Представители компании отметили, что такая система позволит сократить излишнюю бюрократию.

Облегчится также оформление отправлений большого объёма. К примеру, клиенты, которым надо отправить большое количество посылок, смогут ввести необходимые данные в один файл и загрузить его в систему.

Логистическая система позволит клиентам «Узбекистон почтаси» следить за передвижением посылок онлайн (tracking).

Чтобы клиенты могли сами забирать почту, по всей стране уже установлено 30 почтоматов.

«Это нововведение поможет не только клиентам почты, но и самой компании, так как теперь у нас будет достоверная информация о том, на каких этапах отправления происходит больше всего задержек. На основе этих данных компания сможет точечно решать проблемы на местах», — сказал глава маркетингового отдела.

Фото: «Узбекистон почтаси».

«Узбекистон почтаси» также запустила свой маркетплейс под названием Unisavdo. К настоящему времени контракты по размещению своей продукции подписало более 300 предпринимателей. На платформе сейчас размещено более 14 тысяч товаров, которые доставляются по всей стране.

Кроме того, «Узбекистон почтаси» представила собственную систему приёма платежей и денежных переводов Avval — единую централизованную систему оплаты всех видов услуг, оказываемых почтой, а это более 100 услуг. Благодаря новой системе почтовые операторы смогут принимать оплату с помощью мобильных устройств прямо на местах.

Компания также провела обновление автопарка: закуплено 27 микровэнов Damas, 75 автомобилей Caddy, 4 фургона Isuzu и 2 грузовых «ГАЗели». В дополнение приобретено 417 электроскутеров и 200 велосипедов.

Планируется полное обновление инфраструктуры почтовых отделений. К этому времени отремонтировано 15% из них. Открыты пилотные отделения в новом формате и с новым дизайном.

Фото: «Узбекистон почтаси».

В начале 2022 года «Узбекистон почтаси» сдаст в эксплуатацию 4 фулфилмент-центра в городах Ташкент, Бухара, Ургенч и Асака. Они будут выполнять функцию склада. До 2025 года число автоматизированных фулфилмент-центров будет доведено до 30.

Количество государственных услуг, которые оказываются в более чем 900 отделениях почты по Узбекистану, доведено до 34.