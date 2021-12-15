По приглашению президента Республики Корея Мун Чжэ Ина президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16−18 декабря посетит с государственным визитом Южную Корею, сообщила пресс-служба главы государства.

В Сеуле пройдут встречи и переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены пути укрепления узбекско-корейских отношений дружбы и стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества.

Особое внимание, как ожидается, будет уделено продвижению программ и проектов, прежде всего в сферах «зеленой» экономики, цифровизации, инноваций и высоких технологий, образования, здравоохранения и других приоритетных направлениях.

Президент Узбекистана встретится также с руководством Национальной Ассамблеи Республики Корея, представителями крупнейших корейских компаний и банковско-финансовых институтов.

По итогам визита предусматривается подписание солидного пакета двусторонних документов.