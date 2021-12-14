В Тахтакупырском районе Каракалпакстана браконьеры застрелили 14 джейранов и 5 диких кроликов, внесённых в Красную книгу, сообщила пресс-служба Государственного комитета Каракалпакстана по экологии и охране окружающей среды.

В субботу, 12 декабря, примерно в 14:00 в пустынной зоне района экоинспекторы заметили нескольких неизвестных, стоявших возле автомобиля УАЗ-469. Увидев сотрудников комитета, они сразу же уехали. Инспекторы преследовали их, но неизвестным удалось скрыться примерно через 5 км, говорится в сообщении.

При осмотре места инспекторы обнаружили оружейную гильзу, посуду, нож, топор, топливо и одежду, а также туши краснокнижных джейранов и диких кроликов.

По факту произошедшего составлены протоколы, сделаны фотоснимки и видеозаписи. О произошедшем доложено в Природоохранную прокуратуру Приаралья, которая проводит доследственную проверку. Информацию подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.